Skip to Main content
Honey Toast
0
Order Now
Home
/
W1 - Asian Spicy Chicken Wrap
W1 - Asian Spicy Chicken Wrap
$0
Chicken
Required*
Please select 1
Select...
No
Please select up to 5
Select...
Added
Select...
Add to Cart
1
** Most Popular** Crispy or Grilled Chicken, Lettuce, Tomato, Cheddar Cheese, Asian Spicy Mayo
Honey Toast Location and Hours
(937) 200-2024
130 North Broad Street, Fairborn, OH 45324
Closed
•
Opens Thursday at 6AM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement